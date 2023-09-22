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Шайхутдинова удивило неравенство достижений России в экономике и технологиях
Несмотря на хорошо развитую экономику, Россия занимает всего лишь 49-е место в мире по технологическому развитию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на круглом столе «Технологический суверенитет государств в новых условиях» на Kazan Digitаl Week.
«Удивительный диспаритет у нас сложился: Россия является шестой страной по размеру экономики в мире и находится на 49-м месте по технологическому развитию. И наша цель сегодня — показать, что мы можем внести в развитие нашей страны, чтобы обеспечить ей технологический суверенитет», – сказал Шайхутдинов.
По его словам, высокие технологии находятся в отрыве, из-за чего некоторые страны никогда не достигнут определенного уровня технологического суверенитета. И этот разрыв между первой десяткой стран-лидеров и остальными увеличивается.
«В первую промышленную революцию понятие технологии было очень блуждающим: кто-то изобрел паровой двигатель, и сразу десятки стран его воспроизвели. А вот с высокими технологиями так не получается», — отметил вице-премьер РТ.
Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».
«Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идёт ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — отмечал по этому поводу глава страны.
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