Шайхутдинова удивило неравенство достижений России в экономике и технологиях

Несмотря на хорошо развитую экономику, Россия занимает всего лишь 49-е место в мире по технологическому развитию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на круглом столе «Технологический суверенитет государств в новых условиях» на Kazan Digitаl Week.

«Удивительный диспаритет у нас сложился: Россия является шестой страной по размеру экономики в мире и находится на 49-м месте по технологическому развитию. И наша цель сегодня — показать, что мы можем внести в развитие нашей страны, чтобы обеспечить ей технологический суверенитет», – сказал Шайхутдинов.

По его словам, высокие технологии находятся в отрыве, из-за чего некоторые страны никогда не достигнут определенного уровня технологического суверенитета. И этот разрыв между первой десяткой стран-лидеров и остальными увеличивается.

«В первую промышленную революцию понятие технологии было очень блуждающим: кто-то изобрел паровой двигатель, и сразу десятки стран его воспроизвели. А вот с высокими технологиями так не получается», — отметил вице-премьер РТ.

Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».

«Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идёт ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — отмечал по этому поводу глава страны.