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Наука и образование
7 апреля 2022  15:57
Александр Хевронин

Шайхутдинов: Татарстан — одна из ключевых площадок России для получения допобразования

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Республика Татарстан является одним из самых комфортных регионов России для получения дополнительного образования. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов на пленарной сессии всероссийского конкурса Startup tour.

«При подготовке кадров для цифровой экономики основной упор делается на предоставление возможности гражданам России получить новую специализацию. Татарстан является одной из ключевых площадок в стране, которая создает возможности для получения дополнительного образования», — отметил Шайхутдинов.

Вице-премьер РТ добавил, что люди из других регионов выбирают Татарстан за те возможности и меры поддержки, которые доступны в республике. Он отметил, что приезд специалистов в республику из других регионов является главным показателем успеха в создании благоприятных условий и комфортной среды.

#Роман Шайхутдинов #ит парк #дополнительное образование #Татарстан
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