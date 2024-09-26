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Шайхутдинов сказал на Цифровом форуме БРИКС, какие страны окажутся успешнее
Наиболее успешными в будущем станут страны, которые смогут объединить усилия при разработке новых технологий. Об этом сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.
«Мир сегодня меняется настолько серьезно, что обладания технологиями одними странами будет всегда вносить дисбаланс, если страны не будут самостоятельно кооперироваться и объединяться в попытке разработать собственные технологии. Технологии, которые наполнят мир, которые будут конкурировать между собой. Страны, которые смогут объединить усилия и договориться, будут наиболее успешными», – считает Шайхутдинов.
Заместитель Премьер-министра РТ надеется, что Цифровой форум БРИКС поможет такому объединению.
«Для нас большая честь и возможность объединить наши усилия для того, чтобы как раз наполнить мир технологиями. Технологиями независимыми и в то же время постоянно развивающимися», – сообщил Шайхутдинов.
Он считает, что форум даст возможность установить горизонтальные связи, и поблагодарил девять стран, которые участвуют. Присутствующим Шайхутдинов пожелал созидательной повестки и продуктивной работы, а также пригласил посетить все объекты Иннополиса.
На открытии Цифрового форума БРИКС также выступил заместитель директора Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Андрей Живов.
Цифровой форум БРИКС пройдет в Иннополисе с 26 по 27 сентября в рамках председательства России в объединении БРИКС. Организатором мероприятия выступает Минцифры России. Форум приурочен к очередной встрече министров связи стран БРИКС. Она посвящена теме «Суверенитет против взаимосвязанности: поиск баланса».
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