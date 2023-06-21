Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шайхутдинов рассказал слушателям РАНХиГС из стран СНГ о достижениях Иннополиса
Сегодня слушатели обучающей программы «Мастер государственного управления — для руководителей» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ посетили Иннополис. Для них прочитал лекцию курирующий развитие города заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, сообщает аппарат вице-премьера.
«Стране необходимо развивать технологии, чтобы обеспечить новые переделы и технологическую независимость. Но человек — существо аналоговое, и появление новых мыслей и технологий не может производиться удаленно, онлайн открытия не делаются и сложные решения не принимаются», — объяснил чиновник необходимость создания нового города под Казанью.
«Так был создан Иннополис, сегодня объединяющий людей определенного социокультурного, интеллектуального и экономического склада со схожими устремлениями, которые сообща генерируют интересные идеи и разрабатывают уникальные продукты», — поделился он своим пониманием достигнутых результатов.
По словам Шайхутдинова, в Иннополисе строятся новые инфраструктурные объекты. Это роботизированный гостиничный комплекс, новое жилье, два новых технопарка на 4 тыс. рабочих мест, дата-центр «Росэнергоатома» и кампус для студентов Университета Иннополис.
Иннополис также взял курс на развитие производственной составляющей: с конца прошлого года в особой экономической зоне «Иннополис» запущен парк высоких технологий «ИнноПарк», а в скором времени здесь появится завод по изготовлению материнских плат.
⠀
В завершение выступления вице-премьер РТ отметил на многочисленные вопросы слушателей об образовании и проживании в Иннополисе, а также о проектах компаний, которые стали резидентами ОЭЗ «Иннополис».
Гости также побывали в Университете Иннополис и технопарке имени А. С. Попова. Среди них были руководители государственных органов и коммерческих компаний из Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран СНГ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»