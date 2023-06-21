Шайхутдинов рассказал слушателям РАНХиГС из стран СНГ о достижениях Иннополиса

Сегодня слушатели обучающей программы «Мастер государственного управления — для руководителей» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ посетили Иннополис. Для них прочитал лекцию курирующий развитие города заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, сообщает аппарат вице-премьера.

«Стране необходимо развивать технологии, чтобы обеспечить новые переделы и технологическую независимость. Но человек — существо аналоговое, и появление новых мыслей и технологий не может производиться удаленно, онлайн открытия не делаются и сложные решения не принимаются», — объяснил чиновник необходимость создания нового города под Казанью.

«Так был создан Иннополис, сегодня объединяющий людей определенного социокультурного, интеллектуального и экономического склада со схожими устремлениями, которые сообща генерируют интересные идеи и разрабатывают уникальные продукты», — поделился он своим пониманием достигнутых результатов.

По словам Шайхутдинова, в Иннополисе строятся новые инфраструктурные объекты. Это роботизированный гостиничный комплекс, новое жилье, два новых технопарка на 4 тыс. рабочих мест, дата-центр «Росэнергоатома» и кампус для студентов Университета Иннополис.

Иннополис также взял курс на развитие производственной составляющей: с конца прошлого года в особой экономической зоне «Иннополис» запущен парк высоких технологий «ИнноПарк», а в скором времени здесь появится завод по изготовлению материнских плат.

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В завершение выступления вице-премьер РТ отметил на многочисленные вопросы слушателей об образовании и проживании в Иннополисе, а также о проектах компаний, которые стали резидентами ОЭЗ «Иннополис».

Гости также побывали в Университете Иннополис и технопарке имени А. С. Попова. Среди них были руководители государственных органов и коммерческих компаний из Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран СНГ.