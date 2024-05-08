Шайхутдинов рассказал о предстоящем саммите БРИКС в Казани на AIM Congress в ОАЭ

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов принял участие в ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress 2024 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Он выступил на сессии, посвященной БРИКС, и рассказал участникам о спортивных играх, встречах министров и других мероприятиях, которые пройдут в Казани в рамках саммита. Всего их запланировано 189. Еще одной темой, которую затронул вице-премьер, стали возможности инновационного центра «Иннополис». Затем он принял участие в сессии «Бизнес-форум БРИКС+», во время которой представил работу властей республики на площадках стран Организации исламского сотрудничества.

Кроме того, на полях форума Шайхутдинов провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. Стороны обсудили проведение Саммита БРИКС в Казани, а также совместное взаимодействие Торгово-промышленной палаты с Татарстаном и Иннополисом.