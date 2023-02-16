Шайхутдинов: Предприятия Верхнеуслонского района эффективно справляются с санкциями

По итогам 2022 года Верхнеуслонский район оказался на седьмом месте в рейтинге муниципальных районов и городских округов Татарстана, став на одну позицию выше, чем годом ранее. В районе активно развивается сельское хозяйство и растет количество предприятий малого бизнеса, однако выросла задолженность по налогам, сообщил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов на отчетном заседании Совета района.

«Во многом на это (хорошие результаты – прим.ред) повлияла эффективная работа местных предприятий, которые, несмотря на ограничения во внешней торговле, нарушение логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам, продолжают развиваться», – подчеркнул Шайхутдинов.

Также он обратил внимание на повышение обеспеченности района собственными доходами – с 58,7 до 74,5. В общей сложности поселения собрали более 280 млн рублей – на 124% больше запланированного.

«Однако стоит обратить внимание на рост суммы задолженности по налогам в консолидированный бюджет района – с 26,58 в начале 2022 года до 53,37 в начале 2023 года», – добавил вице-премьер.

Глава Верхнеуслонского муниципального района Марат Зиатдинов в своем выступлении сообщил об основных достижениях и имеющихся проблемных вопросах в районе. По его словам, объем отгруженной продукции промышленного производства за 2022 год в районе составил 4,6 млрд. рублей. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 435 (в 2021 году было 398).

«Благоприятным 2022 год стал для сельхозпредприятий и фермеров района», – отметил Зиатдинов. Производство валовой продукции, по его словам, вышло на уровень 1 млрд 473 млн рублей с ростом на 76% по сравнению с 2021 годом. Денежная выручка увеличилась на 14% и составила 852 млн рублей, при этом на одного работника приходится 3 млн 773 тыс. рублей.

В завершение заседаний Шайхутдинов поблагодарил жителей и предприятия Верхнеуслонского района, оказавших помощь военнослужащим, мобилизованным гражданам и жителям освобожденных территорий на общую сумму более 17 млн рублей, сообщает пресс-служба Раиса РТ.