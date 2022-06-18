Шайхутдинов предложил привлекать студентов из развивающихся стран в IT-вузы РФ

Студентов из развивающихся стран следует усиленно привлекать в IT-вузы России, включая Университет Иннополис. Об этом заявил курирующий развитие Иннополиса заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов на бизнес-завтраке «ИТ-лидерство — альянс России и развивающегося мира», прошедшем на полях XXV Петербургского международного экономического форума, сообщили в аппарате вице-премьера.

«Перспективу мы видим в усилении привлечения зарубежных студентов из развивающихся стран в российские IT-вузы, например, в Университет Иннополис. Для нас это отличная возможность не только привлечь молодые талантливые кадры, но и повысить репутацию страны через образование», — отметил вице-премьер РТ.

Среди способов «предотвращения отставания России из-за мировой изоляции в научном и технологическом сообществе» Шайхутдинов упомянул поддержку отечественных разработчиков, развитие международного научно-технологического сотрудничества и активное продвижение разработок на зарубежных развивающихся рынках. «Сегодня в области IT перед страной поставлена задача — обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных», — напомнил при этом вице-премьер Татарстана.

Гости бизнес-завтрака обсудили существующие возможности сотрудничества России и развивающихся стран в области ИКТ, а также мешающие этому ограничения и административные барьеры. В мероприятии приняли участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, депутаты Федерального Собрания, представители ведущих ориентированных на глобальный рынок российских IT-компаний (ICL Services, NAUMEN, SearchInform, Skillbox и других), а также IT-бизнесмены из Индии, стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Подводя итоги обсуждения, Максут Шадаев обратил внимание на важность наращивания экспорта российских IT-решений и услуг в дружественные страны. Он также предложил выстраивать работу по таким направлениям, как инфраструктура финансовой поддержки экспорта российских IT-решений, инфраструктура продаж российских IT-решений, инфраструктура платежей за использование российских IT-решений и инфраструктура международного взаимодействия и сотрудничества по линии open source и кибербезопасности.

«Для реализации этих предложений необходимо активизировать работу по линии Российского экспортного центра и создать в Минцифры постоянно действующую рабочую группу поддержки экспорта», — заключил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.