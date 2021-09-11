Шайхутдинов ознакомился с работой молодежного клуба и детсада в Верхнем Услоне

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов побывал с рабочей поездкой в Верхнеуслонском районе, где осмотрел молодежный клуб и детский сад «Солнышко», сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Молодежный (подростковый) клуб открылся в Верхнем Услоне в 2003 году. Основными направлениями деятельности учреждения являются физическое, нравственное, патриотическое и социальное воспитание ребят. Здесь работают 14 секций спортивного, технического и художественного направлений и патриотический центр «Форпост». Воспитанниками клуба являются 464 подростка.

В детском саду «Солнышко» работают пять групп, которые посещают 95 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Территория ДОУ занимает 5,5 тыс. кв. метров, здесь имеются физкультурная площадка и пять прогулочных участков с верандами и оборудованием для игр.

Шайхутдинов провел встречу с коллективами клуба и детсада, где обсуждались тенденции развития образования в Татарстане. Также заместитель Премьер-министра РТ ответил на вопросы участников мероприятия.