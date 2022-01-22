Шайхутдинов объяснил, чем Иннополис привлекает компании и IT-специалистов

Иннополис привлекает компании возможностью получить квалифицированных специалистов и предлагаемыми налоговыми льготами. Айтишникам же он, несмотря на более низкие зарплаты, чем в Москве, интересен высоким качеством жизни при меньшей ее стоимости. Таким мнением интервью Андрею Кузьмину для телеканала «Татарстан 24» поделился вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Сегодня основная проблема в нашей отрасли — это активный рост зарплат и передвижения специалистов из компании в компанию, что связано с большим количеством предложений на рынке, — заметил заместитель Премьер-министра РТ. — Такие скачки происходят в основном в крупных городах и агломерациях, где спрос накален. В Иннополисе с этим попроще: здесь не мегаполис, да и зарплаты пониже, чем в Москве. При том же качестве жизни — меньше стоимость».

По его словам, в технопарке специалисты получают зарплату выше 170 тыс. рублей, в среднем по городу она держится на уровне 80 тыс. рублей.

На вопрос о том, каковы зарплаты других специалистов, Шайхутдинов ответил на примере учителей.

«Учитель получает по сетке Минобразования, плюс, по-моему, мэрия что-то доплачивает по согласованию с министерством. Все-таки проект молодой, школа молодая, там нужно усиленно формировать команду преподавателей», — добавил вице-премьер.