Шайхутдинов обсудил сотрудничество с министром по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с государственным министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и приложений для удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов его превосходительством Омаром Оламой. Об этом сообщает Аппарат заместителя Премьер-министра РТ.

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество министерства с Университетом Иннополис в области искусственного интеллекта.

Роман Шайхутдинов рассказал о проектах, которые реализует Университет Иннополис в этом направлении. Всего вуз реализовал 75 проектов для крупнейших российских компаний в области ИИ.

Также университет получил один из шести правительственных грантов на создание до 2024 года федерального исследовательского центра в области ИИ, цель которого — внедрение искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

Арабскую сторону заинтересовали проекты Университета Иннополис с применением искусственного интеллекта в промышленности и медицине.