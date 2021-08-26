Шайхутдинов обсудил с вице-президентом «Транснефти» сотрудничество компании и Иннополиса

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сегодня обсудил в Москве с вице-президентом по цифровой трансформации ПАО «Транснефть» Андреем Бадаловым совместные IT-проекты нефтепроводной компании и Иннополиса.

Татарстан в целом и Иннополис в частности активно сотрудничает с компанией «Транснефть» в области информационных технологий начиная с 2016 года, когда было подписано соответствующее соглашение между сторонами, напоминает аппарат вице-премьера республики.

«В рамках сотрудничества Университет Иннополис оказывает образовательные услуги в области цифровизации и разрабатывает для компании корпоративную геоинформационную систему — КИС ГИС», — поясняет пресс-служба аппарата.

Шайхутдинов и Бадалов в ходе беседы затронули в том числе реализацию первой очереди создания корпоративной геоинформационной системы и перспективы развития второй очереди. Кроме того, зашла речь и о новых проектах в области дополнительного IT-образования для ПАО «Транснефть».