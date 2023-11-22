Шайхутдинов: «Общие турниры укрепляют тесное сотрудничество Татарстана с Китаем»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов выступил с приветственной речью на церемонии открытия Международных соревнований по спортивной гимнастике между сборными командами России и Китая среди юниоров в Казани.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, судьи и все любители спорта рад приветствовать вас от имени руководства Республики Татарстан на сегодняшнем спортивном празднике. Спасибо нашим гостям, что прибыли на соревнования. Такие мероприятия укрепляют наше тесное сотрудничество с Китайской Народной Республикой.

Желаю всем вам проявить себя в полной мере на этих соревнованиях. Я уверен, что среди вас есть будущие чемпионы мира и Олимпийских игр», – заявил Шайхутдинов.

Соревнования по спортивной гимнастике между юными спортсменами из России и Китая пройдут с 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани. В турнире примут участие гимнасты 14 — 16 лет и гимнастки 13 — 15 лет. На соревнованиях в столице Татарстана будут разыграны 14 комплектов наград.