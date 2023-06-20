Шайхутдинов назвал цели, стоящие перед архивами Татарстана в эпоху цифровой экономики

Архивы Татарстана активно вовлечены в процесс цифровой трансформации, однако перед ними стоит ряд новых задач. Об этом на заседании научно-методического совета архивных учреждений ПФО в Казани рассказал вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

«Перед ними стоят новые задачи, связанные с формированием цифрового электронного ресурса, интеграцией с информационными ресурсами других отраслей, удаленным использованием электронных документов — и опыт коллег из других городов и стран в дальнейшем поиске эффективных решений будет очень полезен», — объяснил он.

Шайхутдинов подчеркнул, что архивы — это стратегически важный ресурс для всей страны. Несмотря на переход к цифровой экономике, их роль только возрастает, так как важно сохранять не только цифровую копию того или иного документа, но и его подлинник, который обязательно должен быть на бумажном носителе.

Мероприятие прошло под председательством руководителя Комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова. Главная цель Совета — обмен опытом и обсуждение вопросов развития архивного дела, в том числе подготовки кадров, усовершенствования научно-справочного аппарата и разработка электронных Книг памяти сел и муниципальных образований.