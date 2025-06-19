Шайхутдинов на ПМЭФ: Финтех забирает самых умных математиков и физиков

Финтех привлекает самых умных и талантливых математиков и физиков, и надо преодолеть этот вызов. Такое мнение высказал на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, член наблюдательного совета Университета Иннополис Роман Шайхутдинов.

«Если мы возьмем сферу цифровых технологий, то финансовый сектор забирает самые умные и талантливые головы. Я говорю о математиках, о физиках, но таков вызов – конкурентная среда. Российский финтех является самым лучшим. Несколько тысяч банков, и они напитаются кадрами. Это надо пережить», – считает Шайхутдинов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

На сессии «Университеты на пути к новой модели высшего образования» он поделился опытом Татарстана по работе с абитуриентами, студентами и ректорами вузов. Необходимо преодолеть миграцию среди студентов, уверен вице-премьер РТ. Для этого, по его мнению, вузы должны работать в связке с предприятиями и работодателями.

«Важно понимать очень трендовые, вкусные и действительно необходимые вещи конкретному предприятию именно в этом регионе, чтобы готовить специалистов. В идеале в рамках тех проектов, которые это предприятие реализует», – убежден вице-премьер РТ.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Встреча стала еще одной возможностью синхронизироваться с вузовским сообществом и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, прокомментировал Шайхутдинов «Татар-информу» итоги обсуждения.

«Позавчера Валерий Николаевич (Фальков, глава Минобрнауки РФ – прим. Т-и) рассказал об основных элементах новой модели высшего образования. Есть что послушать и обсудить», – заключил заместитель Премьер-министра РТ.