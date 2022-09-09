Шайхутдинов: Конференция CrossConf в Иннополисе столкнет ведущих специалистов IT-отрасли

С 9 по 10 сентября в Иннополисе проходит конференция CrossConf, которая собрала свыше 600 управленцев, разработчиков и людей, интересующихся высокими технологиями. Она станет своеобразным столкновением умов, которое породит новые связи и интересные проекты, уверен вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Спикерами конференции в Иннополисе стали руководители ведущих IT-подразделений, разработчики из VK, Яндекса, торговых площадок, ведущих банков и других компаний.

«От имени Правительства Республики Татарстан приветствую вас в Иннополисе! Такие встречи, своего рода „броуновские столкновения“, очень важны для нашей страны — после них появятся новые связи и интересные проекты», — отметил Шайхутдинов.

Он рассказал, что сейчас идеи, которые могут возникнуть у участников конференции, как никогда важны для развития России. Особенно это касается наработок в области импортозамещения, развития новых систем, учитывающих потребности бизнеса, поиска путей для дальнейшего развития отечественных IT-продуктов.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев напомнил, что в распоряжении участников мероприятия вся инфраструктура IT-города. «Хотел пожелать вам получить от этой конференции новые знания и идеи, возможно, для какого-то стартапа, который вы всегда можете запустить в нашем IT-городе», — добавил он.