Шайхутдинов: Иннополис готов стать местом проведения «Цифрового прорыва» и в 2022 году

Сегодня завершается конкурс «Цифровой прорыв 2021», который в этом году прошел в Иннополисе. Город готов и в следующем году стать площадкой для проведения конкурса. Об этом рассказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

«Татарстан, в частности Иннополис, готов стать площадкой для дальнейшего развития участников конкурса „Цифровой прорыв 2021“. Мы будем рады приветствовать и компании, и специалистов. Готовы и в следующем году выступить площадкой для проведения конкурса», — заявил Шайхутдинов.

Он подчеркнул, что такие проекты как «Цифровой прорыв» очень важны для страны, потому что мотивируют молодежь заниматься IT, а также выступают социальным лифтом для молодых специалистов.