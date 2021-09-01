Шайхутдинов и представитель «Газпрома» обсудили сотрудничество компании и Иннополиса

Фото: tatarstan.ru

Заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, курирующий развитие Иннополиса, и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин договорились о расширении сотрудничества корпорации и Университета Иннополис по нескольким направлениям. Об этом сообщает пресс-служба аппарата татарстанского вице-премьера.

Речь идет о самых разных моментах, включая развитие диагностических систем с применением технологий искусственного интеллекта и обработки большого массива данных и разработку VR-тренажеров.

Фото: © tatarstan.ru

«Мы рассмотрели проекты, связанные с возможностью интерпретации больших массивов данных, геологоразведки при оценке состояния месторождения и выработки соответствующих рекомендаций. И не обошлось без направления, связанного с робототехникой», — пояснил Олег Аксютин по завершении встречи.

Роман Шайхутдинов в свою очередь отметил, что с «Газпромом» прорабатываются основные направления работы до уровня прикладных проектов. Он также выразил надежду на то, что при поддержке его собеседника «состоится подписание соответствующего соглашения компании с Республикой Татарстан, в рамках которого эти проекты будут развиваться».

По мнению вице-премьера, поддержка пилотных технологий со стороны «Газпрома» позволит Университету Иннополис развивать и апробировать разработки для последующего коммерческо-прикладного применения на сетях дочерних компаний корпорации. Это касается таких направлений, где IT-вуз набирает компетенции, как расчет поставок, мониторинг протяженной инфраструктуры и исследование внутренних повреждений.

Фото: © tatarstan.ru

До этого в ходе посещения Университета Иннополис Олег Аксютин ознакомился с его деятельностью и разработками Центра компетенций НТИ по робототехнике и мехатронике, созданного на его базе.

Благодаря соглашению Татарстана и «Газпрома» от 7 октября 2016 года, закрепляющего сотрудничество сторон в научно-технической области, с 2020 года на базе Университета Иннополис работает новое научное подразделение — Центр нефтегазовых технологий.

В частности, специалисты центра разрабатывают для «Газпрома» платформу для комплексного геолого-геофизического моделирования, интеллектуальную платформу по сопровождению внутритрубной диагностики и интеллектуальную платформу по управлению данными и бизнес-процессами.