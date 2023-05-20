Шайхразиев: Временно проживающие в школе села Юлдус до 1 сентября должны переехать в дома

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил о необходимости до сентября построить дома для жителей пострадавшего от пожара татарского села Юлдус Курганской области. Об этом он сказал на заседании совета «Милли шура».

«Наша главная задача — сохранить село. Надо закончить расчистку территории и начать поднимать дома. Эту работу выполнить до зимы. Здесь речь идет уже о начале сентября, потому что в школе тоже живут люди. Сельчане пока ютятся у своих родственников. Если долго тянуть, люди теряют надежду, и начинают думать о переезде из села. Поэтому мы должны каждый день что-то делать, чтобы люди видели это. До 1 сентября обеспечить домами 35 человек, проживающих в школе, и сделать ремонт в школе», — сказал Шайхразиев.

Он подчеркнул, что 1 сентября занятия в школе должны начаться в обычном режиме, также напомнил, что школьный автобус, перевозивший детей, тоже сгорел при пожаре. Необходимо подумать об обеспечении детей транспортом, сказал Василь Шайхразиев.

По словам руководителя «Милли шура», нужны склады для хранения стройматериалов, прибывающих к деревню. После строительства домов надо будет решать вопросы обеспечения сельчан хозяйственными постройками, домашним скотом, сказал Шайхразиев, отметив, что намерен 24-25 мая быть в селе Юлдус и встретиться с жителями.