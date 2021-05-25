Шайхразиев: Родители напрасно опасаются полного обучения на татарском из-за сдачи ЕГЭ

Из-за необходимости сдавать ЕГЭ родители неохотно идут на полное обучение на татарском языке, хотя их опасения призрачны. Об этом на выездном совещании в Набережных Челнах заявил руководитель рабочей группы по подготовке Года родных языков и народного единства — заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Как сообщил на совещании заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов, одна из основных задач по развитию национального образования в республике заключается в увеличении количества классов, где все предметы преподаются на родном языке.

В 78 образовательных учреждениях Набережных Челнов обучается дети более 60 национальностей. Наиболее многочисленные группы — татары и русские.

«В городе работают 11 татарских школ. Число татарских школ не растет, но желающих в них учиться становится всё больше. Сейчас в них обучаются 8 454 учащихся. Обучение предметам на татарском языке ведется для 2 070 детей, или 32,2%, еще 3916 учащихся, или 61%, получают воспитание на татарском языке», — отметил докладчик.

По словам представителя исполкома, количество классов в татарских школах, где обучение полностью ведется на родном языке, увеличивается. Это происходит в основном за счет муниципального задания, которое получает руководство национальных образовательных учреждений.

Однако активизировать работу в этом направлении мешают ошибочные представления некоторых родителей. «Родители опасаются переводить детей на полное обучение на татарском языке. Они считают, что это может помешать им в будущем успешно сдать ЕГЭ», — пояснил Халимов.

Василь Шайхразиев счел это распространенное представление ложным. «Надо плотнее работать с родителями. Аргументов в пользу обучения на родном языке много, мы о них прекрасно знаем. Кроме того, статистика показывает, что почти половина учащихся после 9-го класса предпочитает поступать в колледжи и училища. Так что заранее боятся проблем с ЕГЭ не стоит», — резюмировал вице-премьер Татарстана.