Шайхразиев: Работать с ТПП РТ – большая ответственность для татарских предпринимателей

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев считает, что сотрудничество с Торгово-промышленной палатой РТ – это гордость и большая ответственность для татарских предпринимателей. Такое мнение онвысказал, представляя участникам международного форума «Деловые партнеры Татарстана» совместный проект Всемирного конгресса татар и Торгово-промышленной палаты РТ «Бизнес объединяет».

«У бизнеса свои законы. Когда говорим о предпринимательстве, здесь главная организация – Торгово-промышленная палата Татарстана. Они плывут как лодка по воде – работают слаженно, зная все тонкости. Мы говорим санкции, импортозамещение. Нам бы повысить КПД, его может повысить только Торгово-промышленная палата», – сказал Василь Шайхразиев.

Руководитель совета «Милли шура» считает, что татарские предприниматели через Торгово-промышленную палату Татарстана могли бы получать правильные направления в своем бизнесе, а также необходимую поддержку.

XV международный форум «Деловые партнеры Татарстана» проходит в Казани с участием 300 крупных татарских предпринимателей из 48 регионов России и 13 зарубежных стран.