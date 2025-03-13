Шайхразиев призвал к сотрудничеству на ифтаре в Татарском культурном центре Москвы

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев

Фото: Автономия татар Москвы

В Татарском культурном центре Москвы по инициативе Всемирного конгресса татар при поддержке Духовного управления мусульман РФ и столичной Автономии татар состоялся торжественный ифтар. На мероприятии выступил глава Национального совета «Милли шура» ВКТ, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Заместитель Премьер-министра Татарстана в своем выступлении высоко оценил вклад всех собравшихся в дело укрепления межнационального мира и единства, а также призвал к дальнейшему сотрудничеству.

Руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов в приветственной речи указал на важность этой встречи и поблагодарил мецената Рустэма Магдеева за оказанную поддержку. Он также заявил, что в Татарском культурном центре с первых дней его основания ведется большая работа по сохранению традиционных ценностей.

В свою очередь председатель Духовного управления мусульман РФ, главный муфтий, шейх Равиль хазрат Гайнутдин обратил внимание на значение Рамадана. «В этом году в Москве открылся уже двадцатый «Шатер Рамадана». В 2025 году мы посвятили шатер защитникам Отечества в честь объявленного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Года защитника Отечества», – заметил он.

Руководитель ДУМ РФ также упомянул, что представители управления регулярно встречаются с участниками специальной военной операции и оказывают им поддержку. Он вручил медали «За заслуги» заместителю полномочного представителя РТ в РФ Эмилю Файзуллину и генеральному директору Казенного предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства», заслуженному строителю России Дамиру Газизову.

Вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин выступил со словами поддержки в адрес бойцов. Он вручил имаму Московской мемориальной мечети Асхату Гиматдинову памятную медаль «100 лет со дня рождения Махмута Гареева» за активную деятельность по поддержке военнослужащих и членов их семей.

Приветствие от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова передал собравшимся полномочный представитель ЧР при Президенте РФ Бекхан Таймасханов, указавший на давние теплые и братские отношения между татарским и чеченским народами.

Заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин особо подчеркнул важность межконфессионального диалога и единства, упомянув роль общественных организаций в этом процессе.

Дочь поэта-героя Мусы Джалиля Чулпан Залилова поделилась воспоминаниями о нем. «Песню без слов» Рустема Яхина исполнили внучка и правнучка поэта – Татьяна и Елизавета Малышевы-Джалиль. В свою очередь Фарит Фарисов сообщил о работе над фильмом о семье Джалилей.

Вечер также включал выступления солиста Большого театра, заслуженного артиста РТ Марата Гали, заслуженного артиста РТ Ильяса Халикова, московского ансамбля кавказского танца «Барт». Завершили ифтар наставления имам-хатыба Исторической мечети Москвы Рамиля Садекова.