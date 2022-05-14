Шайхразиев: Приятно, что Путин назвал 1100-летие принятия ислама праздником для всей РФ

В скором времени в Татарстане начнутся ключевые мероприятия, посвященные важному событию для всего мусульманского мира — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. О том, какое значение это событие имеет для республики и всей России, рассказал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

«Наверное, самым приятным и ответственным для нас является то, что Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией является федеральным мероприятием и праздником», — подчеркнул он в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24».

Он напомнил, что по поручению главы государства был создан федеральный оргкомитет по подготовке и проведению праздника, который возглавил заместитель Премьер-министра России Марат Хуснуллин, а заместителем председателя стал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Такой же комитет создан и на уровне Татарстана — здесь председателем является уже руководитель РТ.

Подготовка к масштабному празднику продлилась год. И если в федеральный план мероприятий вошло около 150 различных событий, то в целом их в 10–100 раз больше. Свои праздники также организуют регионы, муниципалитеты, вошедшие уже в татарстанский план.

Шайхразиев отметил, что среди них нельзя выделить главные или второстепенные события. Каждое по-своему важно для региона или муниципалитета и 147 миллионов мусульман, проживающих, по данным переписи, на территории России.

«Именно поэтому для мусульман России это очень ответственно и привлекательно. Когда мы говорим о мусульманском мире, то это по разным подсчетам от 1,5 до 2 миллиардов мусульман», — подчеркнул он.

Вице-премьер уточнил, что в программу 1100-летия принятия ислама войдут не только федеральные и региональные события, но и мероприятия мирового уровня. Это, к примеру KazanSummit, на который приглашено порядка 5 тысяч человек из разных стран мусульманского мира.