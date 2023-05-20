Шайхразиев предложил следующее заседание «Милли шуры» провести в селе Юлдус

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев предложил очередное заседание совета провести в селе Юлдус Курганской области, которое ждет восстановления после крупного пожара.

По словам Шайхразиева, заседание запланировано на третий квартал этого года, однако точная дата пока не установлена. Руководитель «Милли шуры» считает уместным провести мероприятие осенью, до заморозков.

«Вместе высадим деревья в садах, устроим субботник. У нас будет возможность привезти фрукты, овощи нового урожая», — предложил Шайхразиев на заседании совета «Милли шура» в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Подробнее о ситуации в селе Юлдус можно прочитать в материале «Татар-информа»: «Татарстану огромное спасибо!»: репортаж из сгоревшего села Юлдус в Курганской области.