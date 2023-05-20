news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 20 мая 2023 19:00

Шайхразиев предложил следующее заседание «Милли шуры» провести в селе Юлдус

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Шайхразиев предложил следующее заседание «Милли шуры» провести в селе Юлдус
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев предложил очередное заседание совета провести в селе Юлдус Курганской области, которое ждет восстановления после крупного пожара.

По словам Шайхразиева, заседание запланировано на третий квартал этого года, однако точная дата пока не установлена. Руководитель «Милли шуры» считает уместным провести мероприятие осенью, до заморозков.

«Вместе высадим деревья в садах, устроим субботник. У нас будет возможность привезти фрукты, овощи нового урожая», — предложил Шайхразиев на заседании совета «Милли шура» в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Подробнее о ситуации в селе Юлдус можно прочитать в материале «Татар-информа»: «Татарстану огромное спасибо!»: репортаж из сгоревшего села Юлдус в Курганской области.

#Татарский мир #Василь Шайхразиев #курганская область #милли шура
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное