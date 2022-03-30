Шайхразиев порекомендовал НКО участвовать в грантовых конкурсах

Для активного развития некоммерческих организаций в Татарстане необходима грантовая поддержка. Об этом на заседании республиканской Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений сообщил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

«Для нас верхний показатель — это грант Президента Российской Федерации. Именно поэтому даже участие в таком конкурсе является важным показателем развития НКО. Мы со своей стороны всегда протягиваем руку помощи в вопросе софинансирования, если тема и материал проекта — нужные и достойные», — пояснил заместитель Премьер-министра Татарстана.

Шайхразиев также добавил, что в конкурсах на гранты можно и нужно участвовать каждый год, увеличивая размер возможного выигрыша.

Чтобы помочь некоммерческим организациям участвовать в таких конкурсах, заместитель Премьер-министра РТ планирует организовать встречи с руководителями НКО и подключить к работе студенчество и молодёжь в целом.