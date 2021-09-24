Шайхразиев поприветствовал участников конференции, посвященной роли родного языка

Заместитель Премьер-министра РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийской научной конференции «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия», отметив актуальность ее проблематики.

«Мир очень быстро меняется, и для нас очень важно, чтобы определенные моменты истории, сведения об исторических личностях, документы были зафиксированы и правильно архивированы. Тогда в дальнейшем наши потомки смогут получить достоверную информацию», — отметил Василь Шайхразиев, выступая на пленарном заседании.

По словам вице-премьера РТ, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с большим удовольствием поддержал идею провести данную конференцию.

Шайхразиев также отметил, что очное присутствие на конференции руководителя Управления государственных архивов при Администрации Президента Турции Угура Унала очень почетно и важно для Республики Татарстан. «Это для нас и приятно, и ответственно», — подчеркнул он.

Политик также обратил внимание на то, что для всех иностранных коллег и единомышленников из регионов России, которые из-за пандемии коронавируса не смогли принять очное участие в мероприятии, организованы трансляции и видеоконференции в Zoom.

Угур Унал в свою очередь заметил, что развитие архивного дела в России и Турции позитивно сказывается на сотрудничестве ученых двух стран и помогает достижению общих результатов.

По словам Угура Унала, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган дает очень четкие указания, направленные на развитие архивного дела в стране.

Даже в условиях действия жестких ограничений, введенных из-за пандемии, жители Турции имели возможность получить домашний доступ к архивной документации при предъявлении паспортных данных.

«Понимание архивного дела меняется каждый день, развивается. Но элементы культурного наследия и их сохранение обладают глобальной ценностью для всего мира», — констатировал исследователь.

Он также высказался о заинтересованности турецкой стороны в дальнейшем укреплении сотрудничества с Республикой Татарстан. «Мы готовы приложить все усилия для дальнейшего развития нашего сотрудничества», — заверил он.

Всероссийская научная конференция «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия» проходит в Казани 23 и 24 сентября в смешанном формате. Мероприятие приурочено к объявленному в Татарстане Году родных языков и народного единства, его организует Государственный комитет РТ по архивному делу.