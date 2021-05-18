Шайхразиев обсудил развитие родных языков с марийцами и кряшенами Менделеевского района

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев побывал с рабочим визитом в деревнях Енабердино, Ильнеть и Старое Гришкино Менделеевского района Татарстана и ознакомился с местным национальным колоритом. Визит приурочен к Году родных языков и народного единства. Об этом пишут «Менделеевские новости».

Столичного гостя в сопровождении главы района Валерия Чершинцева встречали артисты Енабердинского сельского Дома культуры. Встреча прошла по удмуртским обычаям — с песнями и традиционными блюдами. Руководитель национально-культурной автономии удмуртов района Марианна Кузнецова рассказала о деятельности Дома культуры, показала зрительный зал.

Далее гости отправились в марийское село Ильнеть, в среднюю общеобразовательную школу имени Микая. Здесь делегация понаблюдала за учебным процессом, побывала в обновленном спортзале, кабинете марийского языка и литературы, также участники обсудили пополнение библиотечного фонда образовательного учреждения.

Следующим пунктом визита стала деревня Старое Гришкино. Здесь гостей встретила радушная атмосфера кряшен. Участники побывали в кабинете главы поселения, хореографическом классе, посетили музейный кабинет.

Василь Шайхразиев отметил, что жители Менделеевского района сохранили язык и традиции своих предков, культурную самобытность, колорит.

«Формирование национального характера начинается с семьи и проявляется через язык, культуру. Важно обратить внимание на дошкольное и школьное образование, которое способствует сохранению и развитию национальных традиций, родного языка», — подчеркнул Шайхразиев.

Встреча продолжилась во Дворце культуры имени С. Гассара города Менделеевска. Русские, татары, кряшены, марийцы, удмурты порадовали всех гостеприимством, доброжелательностью, творческим подходом. Участниками круглого стола стали представители Ассамблеи народов Татарстана, Менделеевского, Агрызского, Елабужского, Мамадышского районов республики. Участники обсудили вопросы сохранения и развития родных языков.

Фото: «Менделеевские новости»