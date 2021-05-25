Шайхразиев: Открытие башкирского класса — еще один кирпичик, укрепляющий дружбу республик

Сегодня в Набережных Челнах рабочая группа по подготовке Года родных языков и народного единства во главе с заместителем Премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым посетила несколько школ с обучением на национальных языках. В частности, гостей заинтересовал проект школы №11, где организован набор детей в башкирский класс.

Школа №11 определена как базовая в рамках реализации соглашения между правительствами Башкортостана и Татарстана. У школы есть многолетний опыт преподавания башкирского языка.

По словам директора образовательного учреждения Елены Мосолковой, здесь сложились давние дружественные связи с местной башкирской общиной. «У нас проводятся и вечера, и концерты башкирский культуры, и народные праздники. К нам приезжали гости из Уфы, что всегда становилось большим событием для башкир города. Проводили и круглые столы с обсуждением языковых проблем. В общем, школа погружена в тему и готова к качественному преподаванию», — отметила она.

Василь Шайхразиев в ходе осмотра класса подчеркнул особую историческую связь татарского и башкирского народов. «Отрадно, что в Год родных языков и народного единства в Татарстане мы делаем еще один шаг для укрепления многовековой дружбы. Мы создаем площадку для обучения башкирскому языку, а Башкирия обещала и учебниками помочь, и подготовку педагогов взять на себя», — сказал глава рабочей группы.

Однако в части развития национального образования Набережным Челнам еще немало предстоит сделать, констатировал на совещании вице-премьер Татарстана.

Например, в Челнах проживают 433 ребенка-чуваша, но в городе работает пока лишь воскресная школа и открыт один класс с преподаванием на чувашском языке. Повторить имеющийся опыт и открыть второй класс не получается из-за недобора учащихся.

Азербайджанская диаспора, маленьких представителей которой в Челнах 244 человека, также выразила желание набрать свой класс, но вопрос пока еще не решен.