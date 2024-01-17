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Шайхразиев обсудил развитие сотрудничества с татарскими общественными организациями ДВФО
На Камчатке подвели итоги работы татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа, а также обсудили расширение культурных и гуманитарных связей между регионами. В мероприятии принял участие вице-премьер РТ, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Об этом сообщает «Камчатка сегодня».
Встреча началась с молитвы, прочитанной представителем Верховного муфтия России на Дальнем Востоке Ахмадом хазратом Гарифуллиным.
Участие в мероприятии приняли представители татарских общественных объединений Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей.
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