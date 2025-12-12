Шайхразиев о Лисичанске: «Напряжение войны отпускает, возвращается нормальная жизнь»

Делегация Всемирного конгресса татар во главе с вице-премьером РТ Василем Шайхразиевым посетила подшефный республике город Лисичанск в ЛНР. Руководитель делегации передал в гуманитарный центр города более 1,5 тонны помощи: детское питание, подгузники, средства личной гигиены для детей и взрослых.





Вице премьеры РТ Ринат Садыков и Василь Шайхразиев

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Помощь нужна не только военным»

В ходе встречи с руководством Лисичанска Василь Шайхразиев отметил, что поездка не случайно была запланирована на конец года.

«Мы решили приехать сейчас, перед Новым годом, чтобы еще раз оценить ситуацию на месте и передать гуманитарную помощь. От имени Правительства Татарстана и Всемирного конгресса татар привезли всё, что просили… Передаем все в центр гуманитарной помощи и поедем дальше в Донецк», – рассказал вице-премьер РТ.

Он подчеркнул: поддержка важна прежде всего для мирных жителей.

«Помощь нужна не только военным – гражданское население тоже нельзя оставлять без внимания. В городе много многодетных семей, инвалидов», – добавил Шайхразиев.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Он напомнил о предыдущем визите делегации ВКТ в ЛНР, который состоялся минувшей осенью.

«Мы были в Луганске и Красном Луче полтора месяца назад с большой концертной программой. Если еще три года назад концерты собирали 10 человек, потому что люди боялись, то сегодня в залах тысячи зрителей. Это говорит о том, что напряжение войны постепенно отпускает, что возвращается нормальная тихая гражданская жизнь», – подчеркнул вице-премьер РТ.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Отдельное внимание – работе с детьми

Василь Шайхразиев отметил, что в поддержке подшефных городов ЛНР отдельное внимание уделяется работе с детьми.

«У Татарстана есть прекрасные оздоровительные лагеря в Крыму и Анапе. В предыдущие годы Татарстан уже отправлял ребят из Лисичанска и Рубежного, в следующем будем расширять программу… У нас есть отдельное поручение Всемирного конгресса татар – формировать группы для детей татарского происхождения. Но, конечно, квоты могут быть выделены для всех ребят ЛНР», – добавил он.

О сотрудничестве с подшефными городами в сфере образования рассказал заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков.

«Мы продолжаем эту работу в плановом режиме и в этом году. Она максимально понятная – в бытность министром по делам молодежи я напрямую курировал такие вопросы со стороны Татарстана. Сейчас механизм уже отработан за три года, и мы действуем совместно с администрациями Лисичанска и Рубежного при поддержке Министерства образования и науки ЛНР. Как только будет готовность, примем детей в наших лагерях», – сказал он.

Встреча с мэром Лисичанска Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Опыт Крыма показывает: при системном подходе можно восстановить всё»

Ринат Садыков также отметил, что восстановление Лисичанска продолжается.

«Да, объем работы остается значительным: промышленность, учебные заведения, объекты городской среды. Опыт Крыма показывает: при системном подходе можно восстановить всё», – подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ.

Мэр Лисичанска Эдуард Сахненко сообщил, что благодаря помощи Татарстана город вошел в отопительный сезон без серьезных сложностей.

«Те объекты, которые Республика Татарстан взяла под опеку, были подготовлены в числе первых. Индивидуальные котельные работают стабильно. На социальных объектах проблем с теплом, слава Богу, нет. У нас небольшие собственные силы, поэтому помощь шеф-региона неоценим – и в комплектации техникой, оборудованием, снаряжением коммунальных предприятий, и в работе аварийных бригад, и в доставке воды населению», – сказал мэр подшефного города.

Василь Шайхразиев, Эдуард Сахненко и Ринат Садыков Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Мы чувствуем поддержку шеф-региона, видим реальные изменения»

Эдуард Сахненко также рассказал о возвращении жителей в город.

«Летом многие приезжали проверить свое жилье. Численность населения в целом стабильна. Основа – люди пожилого возраста, но и молодежи хватает. Многие трудятся в строительных организациях – от разнорабочих до руководителей. Мы чувствуем поддержку шеф-региона, видим реальные изменения. И всегда рады гостям из Татарстана – вы приезжаете часто, и каждый раз это не только помощь, но и моральная опора для нас», – заявил Сахненко.

По его словам, в городе остаются сложные участки – два отдаленных поселка. Но и там вопросы постепенно решаются: восстанавливается электроснабжение, вводятся новые сети.

«Стандарты взаимодействия между муниципальной и региональной властью уже отработаны. Как только линия боевых действий отодвигается, федеральные средства и поддержка субъектов начинают поступать активнее, и динамика восстановления становится заметной. Мы это видим на примере детских садов, школ, парков, скверов», – сказал мэр Лисичанска.