Шайхразиев: Национальные общины вправе рассчитывать на поддержку родных республик

Сегодня рабочая группа по подготовке Года родных языков и народного единства во главе с заместителем Премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым посетила в Набережных Челнах Дом дружбы народов «Родник».

Культурный центр отметил в прошлом году свое двадцатилетие. За это время здесь были созданы и прописались 22 национальных общины: башкирская, марийская, корейская, лезгинская, армянская, чувашская и другие.

Само здание за годы работы серьезно обветшало и нуждается в капитальном ремонте. Несмотря на это, по словам директора республиканского Дома дружбы народов Ирека Шарипова, «Родник» считается лучшим подобным учреждением в Татарстане.

В ходе визита местные башкиры угостили гостей кумысом, а челнинские немцы — имбирным печеньем, армяне показали один из своих обрядов, а кряшены продемонстрировали татарскую избу, в которой есть всё: печь, кованые сундуки и пуховые подушки.

Помимо всего прочего, Шайхразиеву рассказали о тратах на костюмы. «Наши юные танцоры без сапог. Не в кроссовках же плясать», — посетовали в одной из общин.

Василь Шайхразиев очень серьезно отнесся к этой реплике. «Мы такие жалобы слышим буквально в каждом районе, в который приезжаем. Сохранение национальной культуры — дело затратное. В республике немало делается для укрепления материально-технической базы национальных общин. Однако считаю, что и родные республики должны проявить заинтересованность в развитии островков национальной культуры в других регионах», — подчеркнул вице-премьер РТ.

Шайхразиев также высказался по поводу преемственности поколений в общинах. «Очень много детей, молодежи в челнинских общинах. Это радует. Не должно быть так, что руководитель общины оставляет свой пост в силу возраста и тут же культурная ячейка распадается. Надо вовремя готовить себе смену», — констатировал он.