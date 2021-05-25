Шайхразиев: Национальные детсады пока не вписываются в систему электронной записи

Развитие национального дошкольного образования требует корректировки системы электронной записи. Об этом заявил на выездном совещании в Набережных Челнах руководитель рабочей группы по подготовке Года родных языков и народного единства — заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Как рассказал на встрече заместитель руководителя исполкома Челнов Рамиль Халимов, сегодня детские сады Автограда посещают более 14 тыс. детей-татар, что составляет 41,2% от общего числа воспитанников. В двух детсадах Автограда из 128 весь образовательный процесс проходит на татарском языке — это «Гульназ» и «Подсолнушек». В эти садики ходят 502 ребенка.

«В других дошкольных учреждениях созданы татарские группы. Из 1546 детсадовский групп 355 — татарские. Их посещают 7 870 детей, или 22,7%. В целом охват в этом учебном году обучением и воспитанием на родном языке в детсадах Челнов составляет 57%», — подчеркнул Халимов.

Увеличение количества татарских групп происходит в том числе и за счет их создания в новых детсадах. Таким образом уже создано 11 групп.

В целом 37,8% выпускников детсадов, поступив в школу, продолжают обучение на татарском языке.

«При этом сегодня определенным препятствием для формирования национального обучения в детских садах является система электронного распределения путевок. Очень трудно при таком подходе создать татарский детсад, в том числе и на базе вновь построенного», — отметил Халимов.

Василь Шахразиев заметил, что вопрос действительно актуален. В связи с этим он подчеркнул, что начинать обучение родному языку в первом классе поздно. Языковое погружение должно происходить именно в дошкольном возрасте. Но определенные недоработки в системе электронных услуг препятствуют развитию не только татарского языка, но и любого другого.

«Если появится необходимость создать чувашский детсад, то возникнет та же проблема. Поэтому необходимо доработать систему с учетом необходимости развития национального образования», — резюмировал Шайхразиев.

Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России — в республике проживают свыше 173 национальностей. В Набережных Челнах живут более 532 тыс. человек: татары, русские, чуваши, башкиры, марийцы, удмурты и другие. В Автограде из 78 школ 11 являются татарскими, в них обучаются свыше 8 тыс. детей. При этом в городе нет дошкольных групп и классов в школах, где дети могли бы изучать другие языки в качестве родных. В частности, чувашский язык в Челнах изучается лишь в воскресных школах.