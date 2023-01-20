Василь Шайхразиев: Уже сейчас мы должны приступить к подготовке к переписи 2030 года

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Если в России 5,5 миллиона татар, то каждый из них должен получить свой экземпляр Стратегии развития татарского народа, она должна быть в каждой семье, заявил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Хорошо знаем о трудностях. Уже сейчас мы должны приступить к подготовке к переписи 2030 года. Необходимо дойти до каждого. Даже если это межнациональный брак, если это татарская семья, и дети знают татарский язык, то уже плюс к численности татар», – сказал Шайхразиев на заседании Бюро совета «Милли шура».

Он также напомнил, что за последние три года многие татары стали заявлять, что быть татарином в Татарстане – для них большая гордость. «Есть чувство гордости, есть позитивные изменения. Перед переписью проделана большая работа, на места выезжали историки, этнографы, журналисты. Без этого мы получили бы совсем другие цифры. Но сложностей оказалось еще больше», – сказал Шайхразиев.

Он предложил продолжить эту работу и направить этнографов в регионы для анализа ситуации. В каждом субъекте необходимо определиться, как и над чем работать, добавил Шайхразиев. Акцент необходимо сделать на работе с молодежью, подчеркнул руководитель «Милли шура».

«По ранее сделанным подсчетам, численность татар может достигать 15 миллионов. На основе нашей истории надо показать, что мы единый народ. Надо дойти до организаций в регионах, провести правильный анализ. Нужна крепкая, основательная аналитика. Призываю вас с гордостью, с поднятой головой идти вперед. Будет неправильно опускать руки и предаваться чувству вины», – обратился к участникам заседания руководитель «Милли шура».

Хотя качественному сбору информации о численности татар во время переписи помешала, больше всего, ситуация с пандемией, недоработки со стороны самих татар тоже есть, отметил спикер. «Коренные жители никуда не уехали, поэтому сильное сокращение вызывает сомнения, говорят руководители автономий. Условия для проведения переписи не были благоприятными. И с доступом в квартиры были проблемы», – напомнил Василь Шайхразиев.

Шайхразиев также поручил обратить внимание на тех авторов статей, которые сеют опасное в своих рассуждениях о результатах переписи и причинах изменений в численности отдельных национальностей.

«Нам надо действовать методами “айкидо”, направив в своей работе вызовы современности в свою пользу», – резюмировал Шайхразиев.

