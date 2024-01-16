Шайхразиев и Солодов обсудили расширение связей между Татарстаном и Камчатским краем

Фото: телеграм-канал t.me/vsolodovbrief

Заместитель Премьер-министра Татарстана – председатель нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

«Говорили о развитии и расширении связей между нашими регионами – проектах в образовании, культуре, экономике и других», – рассказал о содержании разговора руководитель региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что стороны договорились более масштабно провести традиционный Сабантуй в 2025 году и запустить школьный проект между городами Камчатки и Татарстана.

Солодов также сообщил, что он пригласил татарстанскую молодежь и экспертов в сфере экологии на экологический форум «Экосистема», который в 2024 году будет проводиться в третий раз по поручению Президента РФ Владимира Путина.