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Официальная хроника
7 сентября 2022  20:19

Шайхразиев и кинорежиссер Хотиненко обсудили сотрудничество в сфере культуры

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Шайхразиев и кинорежиссер Хотиненко обсудили сотрудничество в сфере культуры
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Заместитель Премьер-министра Татарстана — председатель оргкомитета Казанского кинофестиваля Василь Шайхразиев провел встречу с народным артистом РФ Владимиром Хотиненко. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ. 

Кинорежиссер возглавляет жюри 18-го Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Шайхразиев поблагодарил Хотиненко за внимание к мероприятию и отметил, что география участников кинофорума расширилась: в этом году поступило более 600 заявок из 44 стран. 

Вице-премьер Татарстана выразил уверенность, что фестиваль запомнится творческими достижениями и будет способствовать укреплению мира и взаимопонимания. 

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере культуры, реализацию совместных проектов, в том числе направленных на развитие творческого потенциала молодежи.

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