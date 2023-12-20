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Шайхразиев: Дети погибших на СВО первыми должны получать новогодние подарки
В преддверии Нового года важно окружить вниманием и заботой детей погибших участников специальной военной операции. На этой на встрече с журналистами обратил внимание вице-премьер Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
«Начинаются новогодние утренники. Если раньше в первую очередь внимание уделялось отличникам, победителям фестивалей и конкурсов, то сейчас самыми первыми на новогодние утренники должны прийти дети погибших на специальной военной операции и первыми получить подарки. Сегодня ситуация такая. Их семьи не должны оставаться без внимания. Мы должны быть благодарными и оказывать им всевозможную помощь в повседневной жизни», — сказал он.
Кроме того, заявил Шайхразиев, необходимо принять меры для увековечения имен и подвигов бойцов, погибших во время СВО.
«Наши ребята сражаются как львы. Получают ордена, медали, есть удостоенные звания Героя России. Хотя войны приносят тяготы в каждую семью, каждый народ, мы говорим и о гордости. Есть погибшие как герои. Мы о них говорим с гордостью. Если наши ребята погибли, мы должны позаботиться об увековечении их имен. Памятные доски, присвоение их имен школам, памятники, книги о них — все это должно быть», — сказал руководитель совета «Милли шура».
Гелюза Ибрагимова
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