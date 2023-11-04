Сайты выставки-форума «Россия» подверглись массированной хакерской атаке

Сайты международной выставки-форума «Россия», которая открывается сегодня в Москве, подверглись массированной хакерской атаке. Как сообщила ТАСС дирекция мероприятия, атаки регистрировались с территории Украины и западных стран.

«Сайты международной выставки-форума „Россия“, которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s», — отмечается в сообщении.

В дирекции уточнили, что атака осуществлялась с помощью botnet-сети, которая, помимо Украины, располагается в ФРГ, Польше, Соединенных Штатах, Франции, Японии и ряде других недружественных государств.

Из-за действий хакеров оказалась нарушена работа ряда сайтов, посвященных событию. Такое «внимание» к нему, уверены в дирекции, лишь подчеркивает значимость выставки, ее международный статус.

Выставка-форум будет продолжаться в течение нескольких месяцев — до 12 апреля 2024 года — и продемонстрирует успехи России в различных отраслях экономики. Ожидается, что за время работы ее несколько раз посетит Президент РФ Владимир Путин.

2 декабря на площадке развернется День Республики Татарстан. Подробнее о том, что регион покажет гостям из других субъектов и зарубежных стран — в материале «Праздник гусиного пера и VR-вояж: что Татарстан представит на выставке-форуме „Россия“».