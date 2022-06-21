Сайты татарстанских вузов попали под масштабную DDoS-атаку

В ночь на вторник, 21 июня, на российские вузы началась масштабная DDoS-атака. Под удар попали и татарстанские университеты.

Сайт Казанского медуниверситета (КГМУ) не доступен до сих пор, проблемы наблюдаются и со страницей КНИТУ-КАИ. Сайт КФУ открывается, как и сайт КНИТУ-КХТИ.

По данным «Ведомостей», атака на ресурсы вузов наблюдается по всей стране. Такие проблемы проявляются каждый год при начале приемной кампании.

В Минобрнауки РФ напомнили, что абитуриенты могут подать документы не только на сайтах вузов, но и через сервис «Поступление в вузы онлайн» на портале «Госуслуги».

«Документы от абитуриентов будут принимать около 900 вузов и филиалов, включая частные университеты, имеющие бюджетные места», — сказал представитель министерства.