Сайты международных аэропортов «Казань» и «Бегишево» перестали работать с утра 13 мая. В пресс-службах воздушных гаваней «Татар-информу» прокомментировали ситуацию.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Казани, в настоящее время провайдер осуществляет соответствующие мероприятия по защите и восстановлению работы сайта международного аэропорта.

«Онлайн-табло, справочная информация и все интерактивные сервисы доступны в полном объеме в мобильном приложении аэропорта „Казань“, как на Android, так и на iOS», — отметили в казанском аэропорту, не уточняя причины инцидента.

В пресс-службе «Бегишево» при этом подтвердили, что на сайт «идет хакерская атака». «Идет нагрузка на процессорное время, и хостинг отключил сайт», — сообщили в воздушной гавани.

Вместе с тем в пресс-службе заметили, что система регистрации на рейс не была взломана. «За работу системы регистрации перевозчиков отвечают сами перевозчики. Все технологические системы, находящиеся под управлением аэропорта, работают без сбоев», — подчеркнули в аэропорту.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация, что сайты российских авиакомпаний и аэропортов подверглись DDoS-атаке.