Сайтам запретят автоматически списывать деньги за онлайн-подписки

Кабмин РФ одобрил поправки в закон «О защите прав потребителей», направленные на предотвращение несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, будет установлен запрет на автоматическое списание средств с банковских счетов или электронных платежных средств в случае, если потребитель отказался от их использования для расчетов. Новый механизм, как ожидается, позволит потребителям полностью контролировать процесс оплаты цифровых сервисов и избежать нежелательных повторных платежей.

Адвокат и заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов пояснил, что поправки направлены на урегулирование отношений, связанных с периодическими платежами в интернете, особенно в рамках абонентских договоров. Он отметил, что нововведение вводит четкий запрет на списания после того, как пользователь удалил карту из системы, что ранее нередко игнорировалось исполнителями услуг.

Эксперт также подчеркнул, что изменения позволяют потребителю не только удалить платежные данные, но и установить запрет на их повторное использование, а также выбрать единственный счет для оплаты. Компании, в свою очередь, будут обязаны обеспечить техническую возможность реализации такого запрета.

По его мнению, новая норма станет действенной защитой прав потребителей в условиях активного развития цифровых платформ и подписочных сервисов, где жалобы на несанкционированные списания стали регулярными.