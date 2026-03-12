Сайт «Миллиард.Татар» в феврале посещали более 10 тыс. уникальных пользователей в день

Сайт «Миллиард.Татар» за последний месяц показал рекордные показатели посещаемости. Ежедневно ресурс посещали более 10 тыс. уникальных пользователей, сообщили в Телеграм-канале «Миллиард.Татар».

По данным «Яндекс Метрики», с 13 февраля по 12 марта сайт набрал почти 320 тыс. уникальных посетителей. Высокую посещаемость также зафиксировал счетчик LiveInternet. По его итогам «Миллиард.Татар» вошел в топ-30 СМИ Татарстана по количеству посещений и занял 27-е место.

В тот же период канал «Миллиард.Татар» стал самым популярным среди пабликов о татарской истории на платформе «Яндекс.Дзен». Количество его подписчиков превысило 20 тыс. человек.

В числе самых читаемых и просматриваемых материалов оказались новости о фигуристке Алине Загитовой, признанной «Татаркой 2024 года» по версии «Миллиард.Татар». Видео, где Загитова под песню «Эзләдем-табалмадым» вспоминает свои татарские корни, набрало около 75 тыс. просмотров. Еще один ролик, где спортсменка танцует под композицию «Туган як», посмотрели около 30 тыс. раз.

Также большой интерес у читателей вызвало интервью кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана Анвара Аксанова. Материал под названием «Сами по себе Булгарский улус Золотой Орды и Волжская Булгария – это не одно и то же», опубликованный несколько дней назад, прочитали почти 40 тыс. человек.

Среди других популярных публикаций – материал «Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр», который в священный месяц Рамазан прочитали более 26 тыс. человек.

Еще один текст, посвященный 120-летию со дня рождения композитора Александра Ключарева и озаглавленный «Самый татарский русский композитор», собрал более 18 тыс. просмотров.

Редакция поблагодарила читателей за интерес к своей работе, отметив, что такой отклик показывает востребованность материалов и подтверждает интерес аудитории к татарской культуре.