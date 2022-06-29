Сайт «Роскосмоса» атаковали хакеры после публикации снимков центров принятия решений

Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений на Западе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Дмитрия Струговца.

В этот раз, по его словам, в отличие от ситуации в марте-апреле, атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.

Накануне в телеграм-канале «Роскосмоса» в преддверии саммита НАТО опубликовали фотографии и координаты центров принятия решений в западных государоствах, сделанные из космоса спутником «Ресурс-П». Так, опубликованы были координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.

«Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых „центров принятия решений“, поддерживающих украинских националистов. Так, на всякий случай», — говорилось в сообщении.

Ранее российские сайты неоднократно подвергались атакам. Так, хакеры взломали сайт Росреестра, сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, видеохостинга Rutube и других ресурсов. На фоне этого Президент России Владимир Путин призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности страны, поручив Правительству усовершенствовать механизмы обеспечения безопасности перейти на отечественную технику, технологии, программы и продукты.