Общество 16 февраля 2026 14:59

Сайт проекта «Зима в Татарстане» посетили более 700 тыс. человек

Сайт проекта «Зима в Татарстане» посетили более 700 тыс. человек. Значительная часть из них является жителями других регионов, желающих узнать о событиях в республике. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил куратор событийных программ института развития городов РТ Данил Данилов.

«Информация о более, чем 1,2 тыс. событиях, размещена на сайте. По последним данным, его посетили более 770 тыс. пользователей со всей страны. Большая часть из них – туристы из соседних регионов, которые хотят узнать, чем можно занять себя в Татарстане», – рассказал он.

До конца зимы по профильной программе ожидаются еще порядка 40 различных мероприятий, в том числе Масленичные гуляния, добавил Данилов.

#туризм в татарстане #масленица
