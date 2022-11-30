Сайт «Новости Зеленодольска» победил во Всероссийском конкурсе «СМИротворец»

Фото: «Новости Зеленодольска»

Сайт «Новости Зеленодольска», входящий в холдинг АО «Татмедиа», вошел в число победителей XIV Всероссийского конкурса «СМИротворец». Жюри рассмотрело более 13 тысяч от 1 238 российских медиа страны, в финал вышли 37 СМИ из 25 регионов России. Итоги конкурса подвели накануне в московском концертном зале «Известия-холл».

Победу сайту «Новости Зеленодольска» принесли три публикации журналиста Татьяны Витовской. «Это были незабываемые два дня! Обмен мнениями с журналистами со всей нашей необъятной Родины, встреча с такими мэтрами, как декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, дискуссии в легендарном здании ТАСС, и прекрасная предновогодняя Москва!» – поделилась Витовская эмоциями от участия в конкурсе.

«Работы, которые мы рассматривали, написаны душевно и тепло, прекрасным языком. А освещать межэтническую тему, сложную и деликатную, непросто. Особенно в такой непростой год…» – отметила на церемонии начальник департамента национальной политики управления президента РФ Татьяна Вагина. Слова журналистки приводит телеграм-канал издания.

Лауреатами конкурса за лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений стали ТАСС, телеканал «Моя планета», YouTube-канал «Яндекса» и другие СМИ.

Напомним, конкурс «СМИротворец-2022» проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». Он проходит по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.