Сайт IKEA возобновил онлайн-распродажу, но снова «упал» от наплыва посетителей

Сайт уходящего из России магазина IKEA сегодня вечером вновь заработал – пользователи имели возможность выбирать товары и складывать их в корзину. Однако спустя час после того, как СМИ сообщили о возобновлении большой онлайн-распродажи, сайт вновь «упал», не справившись с нагрузкой.

Сейчас при попытке открыть сайт, появляется баннер с надписью: «Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно».

Когда возобновится работа онлайн-магазина и смогут ли россияне принять в ней участие, не уточняется.

Напомним, IKEA объявила о приостановке работы 3 марта, а в июне — об уходе с рынка и продаже своих фабрик в России. Причиной такого решения является проведение специальной военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин. Распродать товары планировалось на онлайн-распродаже, однако с момента ее запуска пользователи сталкиваются с тем, что не могут ничего купить из-за неработающего сайта.