Сайт «Герои Татарстана» будет транслировать первый марафон о военной службе по контракту

Завтра, 17 октября, в Татарстане стартует патриотическая акция в поддержку граждан, желающих пойти служить по контракту «Все СВОи». Трансляция пройдет на сайте heroes-tatarstan.ru. Начало трансляции запланировано на 10.00.

В марафоне примут участие заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата РТ Рустем Сафиуллин, начальник пункта отбора в Казани Евгений Токмаков, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

12-часовой марафон объединит участников спецоперации. Участие в нем также примут жены и родственники мобилизованных, заслуженная артистка РТ Марина Карпова, политолог и российский разведчик Андрей Безруков, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, главы муниципальных образований, представители соцзащиты, благотворительных организаций, здравоохранения и другие.

К марафону подключатся телеканалы республики, радиостанции, трансляция пройдет и в социальных сетях. В прямом эфире прозвучит вся актуальная информация о контрактной службе, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки участников СВО и их семей.

Полную трансляцию также можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ».

Зрители смогут позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы, сообщают организаторы.

Напомним, в Татарстане действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, куда могут обратиться добровольцы.