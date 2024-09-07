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Общество 7 сентября 2024 13:54

Шаймиеву вручили памятный знак к 80-летию Казанского суворовского училища

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Шаймиеву вручили памятный знак к 80-летию Казанского суворовского училища
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с генерал-полковником Анатолием Сергеевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса республики.

Советский и российский военачальник рассказал о торжестве, посвященном 80-летию Казанского суворовского военного училища, гостем которого стал накануне.

Участником встречи также стал начальник училища Валерий Миронченко. Он вручил Государственному Советнику РТ памятный знак «80 лет Казанскому Суворовскому военному училищу».

#Минтимер Шаймиев #Казанское суворовское училище
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