Шаймиеву вручили памятный знак к 80-летию Казанского суворовского училища

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с генерал-полковником Анатолием Сергеевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса республики.

Советский и российский военачальник рассказал о торжестве, посвященном 80-летию Казанского суворовского военного училища, гостем которого стал накануне.

Участником встречи также стал начальник училища Валерий Миронченко. Он вручил Государственному Советнику РТ памятный знак «80 лет Казанскому Суворовскому военному училищу».