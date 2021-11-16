Шаймиев: Журнал создает ощущение разнообразия, чувства красоты и упорядоченности мыслей

Фото: журнал «Татарстан»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал в статье для журнала «Татарстан» о своем отношении к печатному слову в целом и издающимся в республике журналам в частности.

«<…> чтение — страсть моя с детства, оно стало моей духовной потребностью на всю жизнь. Я уже не раз рассказывал: кем бы и где бы ни работал, я с утра, первым делом, просматриваю газеты и журналы, начинаю с республиканских», — заметил Минтимер Шаймиев.

Политик остановился на качествах журналов, которые отличают их и от газет, и от книг. «Мне нравится читать журналы, я стараюсь просматривать все республиканские. Я ни в коем случае не умаляю значения газет и книг! У каждого — свое место. Если газета — это ежедневный пульс, нерв жизни, то книга — медленное, постепенное погружение в тему, сюжет. Одно другое заменить не может», — пояснил он.

«На мой взгляд, именно журнал создает ощущение размеренности, разнообразия, чувства красоты и упорядоченности мыслей. А журналы у нас разные, интересные, и надо отметить, что у многих из них уже вековая история, они стали неотъемлемой частью культуры и традиций 100-летней Республики Татарстан», — подчеркнул Шаймиев.

Государственный Советник РТ также особо отметил определенную функцию журналов на татарском языке, которая сейчас стала особенно актуальна. «Начну с журналов на татарском языке, которым в настоящее время сложно как никогда, потому что из всех их профессиональных задач на первый план выходит сохранение родного языка. На мой взгляд, сегодня это их основная миссия», — констатировал он.

Минтимер Шаймиев отдельно охарактеризовал многие издания, выходящие в республике. «Безнең мирас» он назвал «сокровищницей культурного, в том числе устного и письменного наследия татарского народа», а о «Сөембикә» — «Азат хатын» отозвался как об издании, интересном далеко не только женщинам, но и мужчинам за счет женского внимания к деталям. «Казан утлары», уверен политик, это «путеводитель в бескрайнем море татарской литературы». Были упомянут и челнинский литературный журнал «Мәйдан».

Кроме того, Государственный Советник вспомнил о «Сәхнә», необходимом в том числе «самим артистам для духовной поддержки и вдохновения», «Мәдәни җомга» — газете, похожей на журнал, «Казани», новая редакция которой удерживает уровень, поставленный первым редактором издания Юрием Балашовым. Поделился он впечатлениями и от двуязычных журналов: «Иделе – Идели», «Чаяне» и «Татарстане». «Чаян», убежден Минтимер Шаймиев, «старается шагать в ногу со временем», сохраняя при этом «традиции доброго и умного юмора», а учрежденный сто лет назад «Татарстан» «умело и удачно сеет „разумное“, „доброе“, „вечное“, когда многие вокруг гонятся за сенсациями».