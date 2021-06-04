Шаймиев заявил о завершении «поворотных лет» от атеизма к духовному возрождению

Выступая на пленарном заседании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев констатировал завершение этапа перехода общества от атеизма к духовному возрождению.

«Какие бы ни были сложные периоды, как бы ни старались выкинуть религию из сознания, постепенно встаем на ноги, объединяемся», — выразил уверенность Минтимер Шаймиев.

По мнению Госсоветника РТ, наличие взаимопонимания сегодня очень ценно. «Мы прошли и через такие времена, когда религия была утеряна, царил атеизм. Такое общество было большим испытанием. Наши родители тоже это застали. Сегодня уже заметны плоды нашего самозабвенного труда. Это дает нам силы, придает уверенность в себе», — сказал Шаймиев.

Государственный Советник Татарстана назвал завершившийся исторический период «поворотными годами» и поблагодарил духовенство за его усилия.

«Когда есть взаимопонимание, можно сделать многое. Нынешнее время — это время возрождения нашего языка, нашей религии, без этого нет духовного богатства. Если бы мы не занялись религией ислама, взяли бы на себя большой грех. Нам необходимо единство! Мы должны углубить нашу направленность к ханафитскому мазхабу. Каких только судеб нет у народов, какие-то из них потеряли свою религию. Надо действовать, основательно используя этот мазхаб», — заключил Минтимер Шаймиев.

Фото: Салават Камалетдинов.