Шаймиев: «Я всегда говорил, что газ — это рай, потому что в детстве топили кизяками»

Газификация Татарстана позволила качественно улучшить жизнь сельчан, поскольку решился вопрос отопления домов. Об этом заявил первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Газификация — это фантастика, я не побоюсь этого слова. Было самое смутное время, не было наличности. Председатель „Газпрома“ Рем Вяхирев приехал в республику и сказал, что ему нечем платить зарплату газовикам. А мы были должниками. Мы 14–15 млрд кубометров газа потребляли в год и задолжали. Я ответил, что в планах „Газпрома“ есть программа сельской газификации. Давайте, говорю, мы в счет долгов газифицируем Татарстан и передадим на ваш баланс. И мы передали всю газовую сеть от точки высокого давления до плиты на баланс «Газпрома» в счет долгов наших предприятий», — рассказал Шаймиев в интервью телеканалу «ТНВ».

«Я всегда говорил, что газ — это земной рай, потому в детстве мы топили печку кизяками. Мы детьми все лето лепили кирпичики, чтобы потом топить печь. Было в деревне такое, что одна семья натопит баню и, пока тепло, другие мылись. Цена тепла была высокая. Мы в детстве могли получить по мягкому месту, если долго держим открытой дверь», — пояснил Минтимер Шаймиев.

Первому Президенту Татарстана сегодня исполнилось 85 лет. По этому случаю на телеканале «ТНВ» вышел фильм «Шаймиев».