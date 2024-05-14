Шаймиев встретился с послом Турции в России

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в России Танжу Бильгичем. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Бильгич прибыл в Казань для участия в XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Стороны обсудили основные направления сотрудничества между Татарстаном и Турцией в рамках российско-турецких отношений. Также Шаймиев, который является председателем попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», презентовал гостю реализованные проекты по восстановлению Болгара и Свияжска, рассказал о работе в рамках ЮНЕСКО. Еще одной темой беседы стали созданная в Татарстане сеть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Также стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития отношений. По данным Бильгича, Татарстан является лидером среди российских регионов по товарообороту с Турцией.

Во встрече принял участие Генеральный Консул Турецкой Республики в Казани Угур Йылмаз.